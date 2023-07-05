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سوناك: التضخم المستمر لا يعني أن سياساتنا خاطئة

5
JULY
2023
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء أن التضخم في بريطانيا يثبت أنه أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، لكن هذا لا يعني أن السياسات المتبعة لمعالجته خاطئة.

وقال أمام لجنة من المشرعين: «إنهم الأشخاص الصحيحون. سواء كانت هذه هي السياسة النقدية أو السياسة المالية المسؤولة أو إصلاح جانب العرض، فهذه هي مجموعة الأدوات الصحيحة التي تحتاجها لنشر خفض التضخم».

واختلف سوناك مع عضو لجنة الاتصال في البرلمان كاثرين ماكينيل بعد أن قالت النائب إن المملكة المتحدة لديها أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع وأدنى توقعات للنمو.

وكان رئيس الوزراء يجري استجوابه من جانب السياسيين على تعهدات حزبه يوم الثلاثاء.

في أبريل (نيسان)، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة في عام 2023. وتوقعت أرقامه المحدثة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023.

وكان محافظ مصرف إنجلترا أندرو بيلي قد حذر قبل أيام من أن مسار أسعار الفائدة من المرجح أن يختلف عن المسار المتوقع من قبل السوق.

وفي حديثه في مؤتمر للمصرف المركزي الأوروبي، قال إن سوق العمل الضيقة باستمرار تعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

أضاف: «لطالما كنت مهتماً بأن تعتقد الأسواق أن الذروة ستكون قصيرة الأجل في عالم حيث نتعامل مع تضخم أكثر استمراراً».

وأضاف: «التضخم الأساسي هو القضية، وهو أكثر لزوجة»، مشيراً إلى التضخم الأساسي الذي يستبعد العوامل المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، وارتفع في مايو (أيار) من 6.8 في المائة إلى 7.1 في المائة.

ومع ذلك، قال بيلي إنه يعتقد أن الأسعار «يجب أن ترتفع بأقل من الأسعار الحالية في الأسواق المالية».

الشرق الأوسط
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