living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد الأوروبي سيسمح بربط فرع "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"

5
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية السماح لمصرف  "روس سيلخوز بنك" (البنك الزراعي الروسي) بتشكيل فرع ليتم ربطه بنظام "سويفت" في إطار صفقة الحبوب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن موسكو اقترحت هذه الخطة خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة.

ووفقا لمصادر الصحيفة، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي الاقتراح خلال قمة الأسبوع الماضي. ونوهت الصحيفة بأنه يتم النظر إلى الخطة على أنها وسيلة لإقناع روسيا بتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء سريانها في 17 يوليو. وفي الوقت الراهن، يدرس الجانب الأوروبي هذه الخطة للتحقق من مدى قانونيتها ومدى إمكانية تطبيقها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ممثلي الكرملين والمفوضية الأوروبية رفضوا طلبها بخصوص التعليق على الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين، أن عقوبات الاتحاد ليست موجهة ضد التجارة في المنتجات الزراعية بين روسيا ودول ثالثة، والتي تمت صياغة الخطة من أجلها.

وتتضمن صفقة الحبوب التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من اتفاقية متكاملة، يتضمن الجزء الثاني فيها – مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة مدتها ثلاث سنوات - تنص على رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وتؤكد على ضرورة إعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" للتحويلات المصرفية، واستئناف توريد الآلات الزراعية قطع الغيار لها وتوفير الصيانة، وترميم خط أنابيب نقل الأمونيا من روسيا إلى أوديسا وبعض الإجراءات الأخرى.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأمم المتحدة فشلت في ممارسة التأثير الواجب على دول الغرب الجماعي، لكي تفي بالتزاماتها تجاه روسيا في صفقة الحبوب.

وتشمل الشروط الروسية لاستمرار صفقة الحبوب 5 مسائل مبدئية، حيث وردت في المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة تزامنا مع اتفاق الحبوب، وهي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين واستئناف نقل الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب تولياتي-أوديسا لتصديره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة".

ItarTas
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   