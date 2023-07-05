الاتحاد الأوروبي سيسمح بربط فرع "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"

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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية السماح لمصرف "روس سيلخوز بنك" (البنك الزراعي الروسي) بتشكيل فرع ليتم ربطه بنظام "سويفت" في إطار صفقة الحبوب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن موسكو اقترحت هذه الخطة خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة.

ووفقا لمصادر الصحيفة، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي الاقتراح خلال قمة الأسبوع الماضي. ونوهت الصحيفة بأنه يتم النظر إلى الخطة على أنها وسيلة لإقناع روسيا بتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء سريانها في 17 يوليو. وفي الوقت الراهن، يدرس الجانب الأوروبي هذه الخطة للتحقق من مدى قانونيتها ومدى إمكانية تطبيقها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ممثلي الكرملين والمفوضية الأوروبية رفضوا طلبها بخصوص التعليق على الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين، أن عقوبات الاتحاد ليست موجهة ضد التجارة في المنتجات الزراعية بين روسيا ودول ثالثة، والتي تمت صياغة الخطة من أجلها.

وتتضمن صفقة الحبوب التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من اتفاقية متكاملة، يتضمن الجزء الثاني فيها – مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة مدتها ثلاث سنوات - تنص على رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وتؤكد على ضرورة إعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" للتحويلات المصرفية، واستئناف توريد الآلات الزراعية قطع الغيار لها وتوفير الصيانة، وترميم خط أنابيب نقل الأمونيا من روسيا إلى أوديسا وبعض الإجراءات الأخرى.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأمم المتحدة فشلت في ممارسة التأثير الواجب على دول الغرب الجماعي، لكي تفي بالتزاماتها تجاه روسيا في صفقة الحبوب.

وتشمل الشروط الروسية لاستمرار صفقة الحبوب 5 مسائل مبدئية، حيث وردت في المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة تزامنا مع اتفاق الحبوب، وهي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين واستئناف نقل الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب تولياتي-أوديسا لتصديره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة".