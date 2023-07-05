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مسؤولة في المركزي الروسي تكشف عن أسباب تراجع الروبل

5
JULY
2023
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تحدثت النائبة الأولى لرئيسة البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا عن الأسباب التي تقف وراء انخفاض سعر صرف العملة الروسية في السوق المحلية.

وأشارت الخبيرة المالية والمصرفية إلى أن التراجع الحالي في سعر صرف الروبل يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الميزان التجاري لروسيا، وقالت: "العامل الرئيسي هو الميزان التجاري، وقبل يومين تم نشر البيانات الخاصة بميزان المدفوعات حيت تمت ملاحظة انخفاض في الرصيد الحالي مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت أن ذلك يرجع إلى انخفاض عائدات التصدير تزامنا مع تعافي الواردات على خلفية النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أن هيكل سوق العملات الأجنبية في روسيا تغير بشكل كبير خلال العام ونصف العام الماضيين، إذ أصبح اليوان العملة السائدة.

ويشهد الروبل تراجعا مؤخرا، حيث تراجعت العملة الروسية اليوم بشكل ملحوظ أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار فوق مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022.

RIA Novosti
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