living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بلومبيرغ": ماسك يتصدر قائمة أغنى 500 شخص على هذا الكوكب

5
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهر مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات أن رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تصدر ترتيب أغنى 500 شخص على هذا الكوكب، بثروة قدرها 234 مليار دولار.

ووفقا للإحصاءات الصادرة اليوم الاثنين، ارتفع صافي ثروة ماسك بمقدار 96.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

وفي المرتبة الثانية، يأتي الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي، برنار أرنو، وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة.

وارتفعت ثروة أغنى 500 شخص في العالم معا بمقدار 852 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

وجاء في التعليق على التصنيف أن "كل عضو من أعضاء مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات قد حصل على 14 مليون دولار في المتوسط يوميا خلال الأشهر الـ6 الماضية".

وتصدر ماسك، ومؤسس ميتا، مارك زوكربيرغ (بزيادة قدرها 58.9 مليار دولار) وجيف بيزوس مؤسس أمازون (47.4 مليار دولار) الترتيب من حيث حجم نمو الثروة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   