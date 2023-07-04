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الين يستقر وسط ترقب الأسواق لتدخل السلطات في اليابان

4
JULY
2023
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استقر الين، الثلاثاء، لكنه ظل معرضا لمزيد من التراجع وسط ترقب الأسواق لمؤشرات على تدخل السلطات اليابانية، وانخفض الدولار الأسترالي بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.10 بالمئة قائلا إنه يحتاج للمزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة، لكنه حذر من أن الأمر قد يتطلب المزيد من التشديد النقدي لخفض التضخم.

وظل المستثمرون في أسواق العملات في حالة ترقب للتدخل المحتمل من جانب السلطات اليابانية لوقف خسائر الين.

وسجل الين 144.64 للدولار في أحدث التعاملات الآسيوية، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في ثمانية أشهر الذي وصل إليه الأسبوع الماضي عند 145.07 للدولار، والذي دفع وزير المالية شونيشي سوزوكي إلى التحذير من بيع الين المفرط.

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، الثلاثاء، إن المسؤولين يتواصلون بشكل وثيق مع وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ومسؤولين أجانب آخرين كل يوم تقريبا بشأن العملات والأسواق المالية الأوسع.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6654 دولار بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، مبددا مكاسب سجلها في مستهل التعاملات.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.097 بالمئة إلى 103.05 بعد أن أظهرت بيانات خلال الليل تراجع قطاع الصناعة الأميركي بشكل أكبر في يونيو، ليسجل مستويات شهدتها البلاد لآخر مرة في أعقاب الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19.

وتراجع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.0897 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة خلال اليوم ليصل في أحدث التعاملات إلى 1.2685 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي أيضا 0.15 بالمئة إلى 0.614 دولار.

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