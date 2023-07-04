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النفط يستقر وسط ترقب لتأثير تخفيضات الإنتاج الجديدة

4
JULY
2023
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استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، إذ تأثرت الأسواق بمصاعب على صعيد الإمدادات بسبب تخفيضات مزمعة في أغسطس من قبل أكبر مصدرين للخام السعودية وروسيا، وذلك في مواجهة بيانات اقتصادية ألمحت إلى ضعف الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.06 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.3 بالمئة.

والأسواق الأميركية، الثلاثاء، بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ واحدا بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

قالت السعودية يوم الاثنين إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

تصل التخفيضات إلى 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميا.

وتضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.

لكن الأسواق قلقة بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح للشركات تراجعا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

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