وسائل إعلام: المركزي التركي سيتوقف عن دعم الليرة

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أعلنت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، في اجتماع مع قيادات كبرى البنوك التركية، إنهاء دعم الليرة التركية على حساب احتياطيات البلاد الأجنبية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته بوابة Ekonomim عن مصادر، وعقد الاجتماع في 23 يونيو الماضي وذلك عقب إعلان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة.

وكتبت البوابة أن المصرفيين صنفوا الاجتماع على أنه "مثمر للغاية" وأكدوا استعدادهم لبذل كل ما في وسعهم من أجل الاقتصاد التركي.

من جهتها أعربت رئيسة البنك المركزي التركي، عن استيائها من حقيقة أن عددا من البنوك الخاصة في تركيا سارعت لشراء العملات الأجنبية فور إعلان المنظم التركي قراره حول سعر الفائدة.

وأدى إقبال هذه البنوك على العملة الأجنبية إلى انخفاض سعر صرف الليرة بشكل كبير، بدورها أشارت المسؤولة التركية إلى ضروة اتخاذ إجراء مثل هذا خلال فترة معينة وليس في غضون دقائق.

وشددت على أن الأولوية هي تثبيت الأسعار ومحاربة التضخم، ووعدت المسؤولة بتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على البنوك.

وفي 22 يونيو 2023، قرر البنك المركزي التركي للمرة الأولى في أكثر من عامين رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، ويعد هذا القرار الأول لرئيسة المركزي الجديدة.