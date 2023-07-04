شركة مطارات الرياض تعلن عن إنجاز تاريخي

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اعلنت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي عن إنجازها الجديد المتمثل في تسجيل مطار العاصمة لأعلى عدد من المسافرين في يوم واحد عبر تاريخه.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن الشركة فقد تجاوزت أعداد المسافرين يوم السبت 1 يوليو الجاري 106 آلاف مسافر، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق 103 آلاف مسافر المسجل يوم 8 أغسطس 2019.

وعلى صعيد الحركة الجوية، سجل مطار الملك خالد الدولي رقما قياسيا جديدا في معدل رحلاته اليومية تمثل بتشغيل 738 رحلة في يوم الأحد 25 يونيو 2023، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق 710 رحلات، المسجل بتاريخ 1 ديسمبر 2022.

جاء هذا الإعلان من قبل شركة مطارات الرياض بالتزامن مع انتهاء موسم ‫حج‬ 1444هـ، الذي سجل من خلاله مطار العاصمة حضورا متميزا على صعيد عملياته التشغيلية الأرضية والجوية طيلة أعمال الموسم.