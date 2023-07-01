النفط يرتفع ويسجل أول زيادة شهرية خلال 2023

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، في حين كبحت بيانات اقتصادية من الصين صعود النفط، والتي زادت مخاوف المستثمرين من تراجع الطلب على الخام.

وتخشى الأسواق من شح المعروض بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية: إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو (حزيران)، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاضها 1.8 مليون برميل.

ومحا هذا الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية، أثر المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؛ مما يدفع مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام.

زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 0.99 في المائة إلى 75.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:46 بتوقيت غرينتش. وصعد عقد أقرب استحقاق الأقل تداولاً والذي ينتهي تداوله الجمعة، 30 سنتاً إلى 74.64 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 في المائة مسجلاً 69.85 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة الخميس، للارتفاع أكثر من 2.5 في المائة في يونيو. وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023، لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في أبريل (نيسان).

لكن على أساس فصلي، يتجه خام برنت لخسارة تبلغ نحو 6 في المائة بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لخسارة تبلغ نحو 7 في المائة.

وبينما حدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ومخاوف من رفع أسعار الفائدة، من صعود النفط، نتيجة مسح رسمي للمصانع في الصين أظهر انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، لكن بوتيرة أبطأ. وتراجع النشاط غير الصناعي أيضاً في يونيو (حزيران)؛ ظهرت بيانات اقتصادية قوية أميركية دعمت أسعار النفط.

فقد تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام إلى معدل سنوي يبلغ 2 في المائة مقارنة مع 1.3 في المائة أُعلنت في وقت سابق.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس، إلى أن من المرجح أن يستأنف المصرف المركزي حملته لرفع أسعار الفائدة بعدما أبقاها دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.