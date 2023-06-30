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التضخم في طوكيو يتجاوز هدف البنك المركزي للشهر الثالث عشر

30
JUNE
2023
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أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت 3.2 بالمئة في يونيو على أساس سنوي، متجاوزة المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان (المركزي) عند اثنين بالمئة للشهر الثالث عشر على التوالي في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط التضخمية.
 
وأظهرت بيانات منفصلة تراجع إنتاج المصانع أكثر من المتوقع في مايو، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المعتمد على التصدير مع تأثر آفاق الطلب العالمي بدورة تشديد نقدي قوية في الولايات المتحدة وضعف النمو في الصين.
 
ومن المرجح أن تبقي أرقام التضخم في طوكيو على التوقعات بأن يتخلى بنك اليابان تدريجيا عن اجراءات التحفيز واسعة النطاق هذا العام. وتعتبر أرقام التضخم في طوكيو مؤشرا أوليا على الاتجاهات في باقي أنحاء الدولة.
 
 
وجاءت الزيادة في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بطوكيو، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الأغذية الطازجة والوقود، بعد زيادة نسبتها 3.1 بالمئة في مايو. وكان متوسط توقعات السوق أن تبلغ الزيادة 3.3 بالمئة.
 
وأظهرت البيانات أن مؤشرا يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود ارتفع 3.8 بالمئة في يونيو عنه قبل عام بعد زيادة نسبتها 3.9 بالمئة في مايو.
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