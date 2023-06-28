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بايدن يستبعد الركود ويؤكد.. اقتصادنا "قوي بالوقت الحالي"

28
JUNE
2023
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اقتصاد الولايات المتحدة "قوي في الوقت الحالي" وإنه لا يتوقع حدوث ركود، وذلك قبل يوم من إلقاء خطاب خاص بالسياسة الاقتصادية في شيكاغو.
 
أدلى بايدن بتصريحاته الثلاثاء في حفل خاص لجمع التبرعات في تشيفي تشيس بولاية ميريلاند.
 
ومن المقرر أن يلقي خطابا الأربعاء في شيكاغو بشأن سياسته الاقتصادية، إذ يكثف الرئيس الفعاليات السياسية والسفر بعد شهرين من إطلاق حملته لإعادة انتخابه.
 
وقبل أسبوع، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن مخاطر وقوع الاقتصاد الأميركي في دائرة الركود في تراجع.
 
وقالت يلين فيما يتعلق باحتمالات الركود الاقتصادي: "توقعاتي أن هذه الاحتمالات تتراجع، بالنظر إلى مرونة سوق العمل وانحسار التضخم".
 
وفي وقت سابق، توقع بنك غولدمان ساكس أن يواصل الاقتصاد الأميركي رحلة تعافيه، رغم استمرار ارتفاع التضخم.
 
وقال الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس ديفيد سولومون، إن قدرة الاقتصاد الأميركي على التعافي أعلى من التوقعات رغم استمرار ارتفاع التضخم.
 
يذكر أن القراءة الثانية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بارتفاع عن التقدير الأولي البالغ 1.1 بالمئة.
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