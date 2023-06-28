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النفط يرتفع بعد هبوط فاق التوقعات لمخزونات الخام الأميركية

28
JUNE
2023
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.
 
وأفادت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.
 
وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.
 
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات.
 
يأتي ذلك بعد أن أدت مواجهة بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى مخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط، ومع ترقب الأسواق ما تعهدت به السعودية من خفض لإنتاج النفط اعتبارا من يوليو.
 
التغير في الأسعار
 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.66 بالمئة إلى 72.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 68.20 دولار للبرميل.
 
انخفض كلا العقدين بنحو 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.
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