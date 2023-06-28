living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلومبيرغ: UBS يعتزم إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"

28
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعتزم مجموعة "يو بي اس" المصرفية إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"، أي أكثر من نصف موظفي البنك الذي تم الاستحواذ عليه في إطار خطة إنقاذ طارئة، وفق ما أفاد الثلاثاء تقرير لشبكة بلومبيرغ.
 
كان لدى بنك كريدي سويس نحو 45 ألف موظف قبل أن يوشك على الانهيار على خلفية مخاوف المستثمرين بشأن ملاءته المالية، ما دفع الحكومة السويسرية إلى إعداد خطة إنقاذية ضخمة.
 
وكان خبراء قد رجّحوا إلغاء عدد كبير من الوظائف بسبب تداخل الأنشطة في اثنين من أهم البنوك في العالم.
 
ولم يشأ "UBS" الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس حول التقرير.
 
في نهاية العام الماضي كان العدد الإجمالي لموظفي المجموعتين المصرفيتين نحو 120 ألفا، منهم 37 ألفا في سويسرا.
 
كما قال UBS إنه يهدف إلى توفير حوالي 6 مليارات دولار من تكاليف القوى العاملة في السنوات المقبلة.
 
مركز كوروم: أزمة دويتشه بنك تؤهله لحجز مقعد بجانب كريدي سويس
ونقل تقرير بلومبرغ عن مصادر قريبة من المؤسستين، أنه تم إبلاغ الموظفين بثلاث دفعات قادمة من إلغاء الوظائف هذا العام، الأولى في نهاية يوليو والثانية في سبتمبر والثالثة في أكتوبر.
 
وكان الرئيس التنفيذي لبنك "UBS" سيرجيو إيرموتي قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من "مطبات" في الأشهر المقبلة، وقال إن الاندماج يتطلب "دفعات" من القرارات الصعبة، لا سيما في ما يتعلق بالتوظيف.
 
يذكر أن UBS أكمل استحواذه الطارئ على منافسه كريدي سويس في يونيو، مما أدى إلى تكوين شركة مصرفية سويسرية عملاقة لإدارة الثروات بميزانية عمومية تبلغ 1.6 تريليون دولار وقوة عاملة تبلغ 120 ألف موظف.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   