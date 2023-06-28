لاغارد تؤكد.. من المبكر القول أن معدلات الفائدة بلغت ذروتها

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يبدو أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون قادرًا قريبا إعلان نهاية دورة رفع أسعار الفائدة التي وصلت لمستويات تاريخية، وفقًا لرئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

وقالت لاغارد في خطاب افتتاح مؤتمر السياسة السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال "من غير المرجح أن يتمكن البنك المركزي في المستقبل القريب من الإعلان بثقة تامة بلوغ معدلات الفائدة لذروتها"، مضيفة "باستثناء حدوث تغيير جوهري في التوقعات، سنواصل زيادة أسعار الفائدة في يوليو."

كما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء من أن التضخم يحكم قبضته على الاقتصاد، مؤكدة أن البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة بما يكفي "لكسر هذا الإصرار".

أقرت لاغارد بأن التضخم قد انخفض من أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي مع انخفاض أسعار الطاقة وقيام البنك بتنفيذ سلسلة سريعة من الزيادات في أسعار الفائدة بهدف كبح ارتفاع الأسعار عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض والإنفاق بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وذكرت "نشهد انخفاضا في معدل التضخم مع تراجع الصدمات التي أدت في الأصل إلى ارتفاعه، وظهور تأثير سياساتنا النقدية على الاقتصاد".

إلا أنها استطردت قائلة "لكن تلك الصدمات لا زالت مستمرة ، ما يبطئ وتيرة انخفاض التضخم ويزيده ثباتا".

بلغ معدل التضخم في 20 دولة تستخدم عملة اليورو 6.1 بالمئة في مايو، هبوطا من ذروة بلغت 10.6 بالمئة في أكتوبر، بعد تراجع أسعار الطاقة التي كانت قد قفزت بعد ما تسميه بموسكو بعمليات عسكرية خاصة في أوكرانيا.

لكن التضخم لازال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 بالمئة، والذي يعتبر الأفضل بالنسبة للاقتصاد.

كما أن التضخم الأساسي - الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود - يقف بإصرار عند 5.3 بالمئة.

وسيتم نشر معدلات التضخم الجديدة يوم الجمعة، حيث يتوقع محللون في دويتشه بنك انخفاضا خر في التضخم الإجمالي إلى 5.8 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في 27 يوليو.