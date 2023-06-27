ملياردير مشهور يكشف السر وراء نجاحه.. اللطف في العمل!

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عندما كان الملياردير مارك كوبان في الثلاثينيات من عمره، كان يدير شركة التكنولوجيا التي ستجعله في النهاية غنيا بهذا القدر، وكان يركز بشكل مكثف على الإنتاجية والنتائج، بحسب تصريحاته في مقابلة عبر بودكاست "Bio Eats World life science podcast.

وقال كوبان، 64 سنة، بشأن النصيحة التي كان يفضل سماعها صغيراً: "أتمنى لو قال لي أحدهم أن أكون شخصاً ألطف".

انضم كوبان وشريكه التجاري تود واجنر إلى "AudioNet"، وهي شركة بث صوتي، كمؤسسين مشاركين في عام 1995، جنبا إلى جنب مع مؤسسها الأصلي، كريس جايب. وتم تغيير اسم الشركة لاحقا إلى "Broadcast.com"، واستحوذت عليها "Yahoo" فيما بعد مقابل 5.7 مليار دولار في الأسهم في عام 1999، مما جعل كوبان ثريا.

في البداية، أثرت النظرة المستقبلية لكوبان على معنويات الشركة وأدائها، حيث قال: "في بعض الأحيان تطلب الأمر من شريكي تود أن يخبرني، انظر، أنت تخيف بعض الناس، وعادةً ما يستقيلون ولا يمكنك أن تغضب".

وقال كوبان لمجلة "فانيتي فير" في عام 2018، ربما لم يكن العمل قد نما كثيرا، وربما لم أصبح مليارديرا، إذا لم أتعلم مهارة أن أكون لطيفا.

"لقد مررت بعملية التحول الخاصة بي، إذا صح التعبير. في وقت مبكر من حياتي المهنية. لم أكن أرغب في التعامل معي عندما كنت في العشرينات والثلاثينات من عمري".

وأضاف: "لذلك كان علي أن أتغير، وقد فعلت ذلك، وقد أتت ثمارها حقًا".

اللطف هو سمة قيادية قيّمة، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في عام 2020 والذي وجد أن العمال لديهم "أربعة احتياجات عالمية" عندما يتعلق الأمر برؤسائهم في العمل: الثقة والرحمة والاستقرار والأمل.

ترتبط هذه السمات بأداء أعمال أفضل، كما قالت مديرة الأبحاث في "جارتنر" كيتلين دافي، لشبكة "CNBC Make It" العام الماضي: "أصبح الموظفون أكثر انخراطا في عملهم، مما يؤدي إلى إنتاجية أعلى، وانخفاض معدل تغيير الموظفين، وتحقيق مكاسب مالية عامة.

"إنه لا يؤثر فقط على الموظفين أنفسهم. إن لها تأثيرا سلبيا على الأعمال".

قام مؤسسا Lyft لوغان غرين وجون زيمر ببناء شركتهما باستخدام "استراتيجية الرجل اللطيف"، كما قال زيمر لصحيفة Financial Times في عام 2017.

تابع زيمر: "لفترة من الوقت، كان الانطباع بأننا نعامل الناس بشكل جيد، وسوف نتعرض للهزيمة من قبل منافس أكثر عدوانية. كان هناك سوء فهم بشأن عدم ارتباط هذه القيم في بناء عمل تجاري عظيم".

في ذلك الوقت، كانت القيمة السوقية لـ "Lyft" قرابة 7.5 مليار دولار. بينما بلغت القيمة السوقية للشركة 3.59 مليار دولار في مارس/آذار 2023، عندما أعلن زيمر وغرين أنهما سيتراجعان عن مهام الإدارة اليومية.