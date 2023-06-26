living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجموعة تضم نجمين من هوليوود تشتري حصة في ألبين بفورمولا 1

26
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة "رينو" اليوم الاثنين انضمام نجمي هوليود ريان رينولدز وروب ماكليني لمجموعة أوترو كابيتال ورد بيرد كابيتال بارتنرز في شراء حصة بنسبة 24% من أسهم فريق ألبين المملوك لرينو.
 
وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 200 مليون يورو (218.10 مليون دولار) لشراء حصة في فريق ألبين، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، وتبلغ قيمة الفريق بعد الاستثمار حوالي 900 مليون دولار.
 
وسينضم أليك شاينر، المؤسس الشريك والمسؤول في أوترو كابيتال، لمجلس إدارة فريق ألبين.
 
وسيقود رينولدز شركة (ماكسيمم إيفورت إنفستمنت) إلى جانب دخول ماكليني ومايكل بي. جوردان كمستثمرين مشاركين.
 
وكان رينولدز قد استحوذ مع ماكليني على نادي ريكسهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقادا النادي الويلزي للعودة إلى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي بعد الفوز بلقب الدرجة الخامسة في أبريل/نيسان.
 
وأصدر الثنائي سلسلة وثائقية شهيرة تحمل اسم "مرحبا بك في ريكسهام"، وحظيت باهتمام كبير في أميركا الشمالية، ومنحت النادي المغمور شعبية كبيرة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   