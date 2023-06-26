مجموعة تضم نجمين من هوليوود تشتري حصة في ألبين بفورمولا 1

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أعلنت شركة "رينو" اليوم الاثنين انضمام نجمي هوليود ريان رينولدز وروب ماكليني لمجموعة أوترو كابيتال ورد بيرد كابيتال بارتنرز في شراء حصة بنسبة 24% من أسهم فريق ألبين المملوك لرينو.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 200 مليون يورو (218.10 مليون دولار) لشراء حصة في فريق ألبين، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، وتبلغ قيمة الفريق بعد الاستثمار حوالي 900 مليون دولار.

وسينضم أليك شاينر، المؤسس الشريك والمسؤول في أوترو كابيتال، لمجلس إدارة فريق ألبين.

وسيقود رينولدز شركة (ماكسيمم إيفورت إنفستمنت) إلى جانب دخول ماكليني ومايكل بي. جوردان كمستثمرين مشاركين.

وكان رينولدز قد استحوذ مع ماكليني على نادي ريكسهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقادا النادي الويلزي للعودة إلى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي بعد الفوز بلقب الدرجة الخامسة في أبريل/نيسان.

وأصدر الثنائي سلسلة وثائقية شهيرة تحمل اسم "مرحبا بك في ريكسهام"، وحظيت باهتمام كبير في أميركا الشمالية، ومنحت النادي المغمور شعبية كبيرة.