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الجفاف يضرب مصدر رزق الصيادين في فيتنام

26
JUNE
2023
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مع دخول فصل الصيف، تعود أزمات الجفاف التي شهدها العالم بشكل قوي خلال العام الماضي، إلى الواجهه من جديد، فبعد موجة الحر التي حملت معها درجات حرارة قياسية في مايو الماضي، والتي بلغت خلالها 44,1 درجة مئوية وجفافا غير مسبوق، وصل مستوى المياه في شمال فيتنام إلى مستوى طارئ، ما أدى إلى إغراق السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في صعوبات اقتصادية شديدة.
 
ويؤكد العلماء أن احترار المناخ يؤدي إلى تفاقم الظروف الجوية القاسية، وفيتنام، مثل العديد من البلدان في جنوب آسيا وجنوب شرقها، عانت موجة حر مطولة على مدى الأسابيع الأخيرة.
 
في محطة الطاقة الكهرومائية "ثاك با"، في مقاطعة "ين باي" على مسافة 160 كيلومترا شمال العاصمة هانوي، وصلت المياه في الخزان إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام حكومية، مع بلوغها 15 إلى 20 سنتيمترا دون المستوى الأدنى اللازم لتشغيل المحطة.
 
أما نهر تشاي القريب، فأصبح مجرد مجرى مائي، فيما أصبحت الصخور والتربة واضحة للعيان.
 
وقالت دانغ ثي فونغ، التي تعمل صيادة، "عادة كان يمكنني أن أكسب ما يصل إلى ثلاثة ملايين دونغ (115 يورو) شهريا من الصيد في البحيرة، لكن الآن لم يتبق لي شيء".
 
كما أصبحت فونغ، قلقة بشأن حقل الأرز الذي تملكه وبشأن عائلتها.
 
وأضافت، "نستخدم المياه من بئر مجاورة لري حقل الأرز. لكنه جف هذا العام، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، أخشى ألا يكون لدينا مياه لاستخداماتنا اليومية".
 
الجفاف يهدد القطاع الزراعي في المغرب
وتسبب الجفاف في ضغوط على إمدادات الكهرباء في شمال فيتنام، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ وبوتيرة متزايدة، وهو أمر أضر بالقطاع الاقتصادي.
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