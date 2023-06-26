النفط يصعد وسط مخاوف تأثير الوضع في روسيا على الإمدادات

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صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وبحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 74.80 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 70.04 دولار للبرميل.

وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو ويفغيني بريغوجن رئيس فاغنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال محللون في غولدمان ساكس إن الأسواق ربما تضع في اعتبارها احتمالا أكبر على نحو طفيف أن يؤدي التوتر المحلي في روسيا إلى اضطرابات في الإمداد أو تأثير سلبي كبير على إمداد النفط مستقبلا.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 بالمئة في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين بعد عدة شهور من البيانات الضعيفة للاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.