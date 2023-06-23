"وول ستريت" ترتفع رغم تأكيد باول على مواصلة التشديد النقدي

A + A -

أنهت أسواق الأسهم الأميركية تداولات الخميس على ارتفاع، مع مواصلة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول تأكيده على ضرورة رفع أسعار الفائدة في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس، إذ أشار إلى أن دورة التشديد النقدي لم تصل إلى نهايتها بعد.

تحركات الأسعار

بحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 16.15 نقطة أو بنسبة 0.37 بالمئة، ليغلق عند مستوى 4381.84 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 128.41 نقطة أو بنسبة 0.95 بالمئة إلى 13630.61 نقطة.

أما المؤشر "داو جونز" الصناعي، فقد تراجع بواقع 3.16 نقطة أو بنسبة 0.01 بالمئة إلى مستوى 33948.36 نقطة.

ودافع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الخميس، عن ترجيحه الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من التأثير المحتمل لذلك على الوظائف.

وقال إن السبيل لخفض أسعار الفائدة هو الثقة في أن التضخم يتراجع.

وأضاف باول: "لا نتوقع حدوث ذلك في أي وقت قريب. الاختبار لذلك هو أن نكون على ثقة من أن التضخم يتراجع إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة".