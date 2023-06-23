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الذهب يتأهب لأسوأ أسبوع منذ فبراير وسط توقعات رفع الفائدة

23
JUNE
2023
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تتجه أسعار الذهب الجمعة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير، إذ تلقى الدولار دعما من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.
 
وبحلول الساعة 0246 بتوقيت غرينتش، اتخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1911.32 دولار للأونصة، وتراجع 2.4 بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1921.20 دولار.
 
وارتفع مؤشر الدولار متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.
 
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونغرس إن المركزي الأميركي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة".
 
ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.1238 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.23 دولار.
 
كما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 في الجلسة السابقة.
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