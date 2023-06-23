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الليرة التركية تهبط لمستوي قياسي جديد

23
JUNE
2023
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تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.
 
وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3 بالمئة من إغلاق الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27 بالمئة تقريبا مقابل العملة الأمريكية هذا العام.
 
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.
 
جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.
 
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.
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