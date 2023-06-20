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بافيت يعزز من استثماراته في 5 شركات بالسوق الياباني

20
JUNE
2023
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رفع الملياردير الأميركي وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة "بيركشاير"، حصصه في 5 شركات تجارية في اليابان إلى أكثر من 8.5 بالمئة في المتوسط، في خطوة لمضاعفة مساهمته ببعض الأسهم المفضلة لديه.
 
وتمتلك بيركشاير هاثاواي التي يملكها بافيت حصصا تبلغ 7.4 بالمئة في المؤسسات التجارية "إيتوشو كورب" و"ماروبيني كورب" و"ميتسوبيشي كورب" و"ميتسوي آند كو" و"سوميتومو كورب".
 
وكان بافيت، رئيس مجلس إدارة "بيركشاير"، قد صرح في أبريل الماضي، إن الشركة ستعزز حصصها بالشركات اليابانية، وهو ما دفع أسعار أسهم هذه الشركات إلى قمم قياسية.
 
ويرى المحللون أنها من المرجح أن تسلط هذه الخطوة الضوء على سوق الأسهم اليابانية وتضيف إليه الزخم مما سيدفعها إلى آفاق جديدة.
 
وكنت بيركشاير هاثاواي قد أعلنت عن استثمارها في شركات "إيتوشو" و"ماروبيني" و"ميتسوبيشي كورب" و"ميتسوي وشركاه" و"سوميتومو" في عام 2020، وقالت حينها أنها تخطط للاحتفاظ بهذه الحصص على مدى زمني طويل، وأن ترفعها إلى 9.9 بالمئة.
 
استثمارات بافيت وتفاؤله بشأن مستقبل سوق اليابان، لفتت الانتباه إلى تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد، وإصلاحات حوكمة الشركات التي دعمت المساهمين، وساعدت في دعم الارتفاع القوي لمؤشر "نيكي" الذي بلغ أعلى مستوى له في 33 عاما.
 
كما قفز مؤشر "توبكس" لتجارة الجملة -الذي يضم "ميتسوبيشي" وأقرانها- بنسبة 39 بالمئة هذا العام، متفوقاً على شركات صناعة الأجهزة الكهربائية.
 
في أبريل سافر وران بافيت إلى طوكيو ليلتقي المديرين التنفيذيين للشركات التجارية لأول مرة في سلسلة من الاجتماعات التي أعلن الجانبان أنها ناجحة. قالت التكتلات، التي تعمل بقطاعات تتراوح من تجارة الغاز إلى زراعة السلمون، عن زيادة الأرباح السنة المالية الماضية على خلفية صعود أسعار السلع الأساسية وضعف الين.
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