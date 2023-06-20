living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة هندية تسجل أكبر طلبية من نوعها في تاريخ الطيران المدني

20
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حصلت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات على عقد ضخم في اليوم الأول من معرض باريس الدولي للطيران، مع الإعلان عن أكبر طلبية على الإطلاق للطائرات المدنية، في حين انضم الرئيس الفرنسي الاثنين، إلى حشد كبير من المشاركين في الحدث العائد بعد أربع سنوات إثر الجائحة.
 
دشنت الطلبية، التي تشمل 500 طائرة، لشركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "إنديغو"، انطلاقة "معرض الانتعاش الجوي" كما طاب للمنظمين تسميته، بعد أن شل فيروس كورونا القطاع في 2021، وتسبب بإلغاء معرض لوبورجيه التجاري، الذي يقام كل عامين، ونُظمت أخر نسخة منه في 2019.
 
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على متن مروحية H160 وهي أحدث إضافة إلى مجموعة مروحيات ايرباص، في ما أراد قصر الإليزيه من خلاله التأكيد على ضرورة إزالة الكربون في قطاع الطيران في مواجهة تغير المناخ، اذ ان المروحية تزود بوقود طيران مستدام بنسبة 30 بالمئة من أصل غير أحفوري.
 
وشاهد ماكرون اولى العروض الجوية، عندما قامت مروحيات وطائرات رافال القتالية، وحتى من طراز إيرباص اي321 اكس ال ار، النسخة الطويلة المدى من الطراز الأفضل مبيعا، بعروض في سماء ملبدة بالغيوم.
 
على الأرض، توجهت الوفود الأجنبية، إلى مواقع العرض للشركات، لإتمام الصفقات في سرية تامة.
 
ويتميز هذا المعرض الأكبر في العالم من حيث عدد الزائرين، والذي من المتوقع أن يستقبل 320 ألف شخص، بطلبات ضخمة من الطائرات وعروض الطيران والعروض التكنولوجية.
 
وتنظم النسخة الرابعة والخمسون، في ظل أزمة المناخ والضغوط المجتمعية التي تمارس على قطاع يساهم في نحو 3 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
 
استفاد ماكرون، من زيارته للدفاع عن نموذج اقتصادي واجتماعي قائم على "الابتكار" و"الإستراتيجية الصناعية"، لتحقيق رصانة بيئية "معقولة" و"شفافة" و "غير عقابية"، في مواجهة نموذج يرغم على "التخلي عن النمو".
 
معرض الانتعاش
 
يشارك في هذا الملتقى 2500 عارض، ويلتقي ماكرون بعضا من 1130 من الشركات الفرنسية المشاركة، والتي تجعل من قطاع صناعات الطيران والفضاء، المساهم الأول في الميزان التجاري الفرنسي (22,7 مليار يورو في 2022).
 
وسبق للرئيس الفرنسي، أن أعلن الجمعة خطة بقيمة 2,2 مليار يورو لمواكبة التكنولوجيا التي تسمح بخفض بصمة الطيران الكربونية. ويمرّ ذلك خصوصا عبر تطوير وقود مستدام للطيران.
 
واستعرض ماكرون، في جناح إيرباص، خارطة الطريق التكنولوجية للمجموعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو هدف يصبو إليه قطاع الطيران العالمي.
 
ومعرض لبورجيه، الذي يقام كل سنتين، يقدَّم على أنه "معرض الانتعاش" بعد الجائحة، التي أدّت إلى نضوب خزائن شركات الطيران، وأحدثت اضطرابات طويلة في سلاسل توريد المصنّعين.
 
وقال غيوم فوري رئيس مجموعة "إيرباص"، وتجمّع صناعات طيران والفضاء الفرنسية، الذي ينظّم المعرض، "إنها عودة إلى الحماسة التي يولّدها المعرض".
 
يظهر الاهتمام الكبير بالمعرض أن "الشغف بالسفر جوا ما زال موجودا وهذا نبأ سار" كما أوضح المدير العام لشركة إيزي جيت ، برتران غودينو.
 
لكن من منظور 14 منظمة غير حكومية تعنى بحماية البيئة، يجسد معرض باريس الجوي على العكس "إنكارا لمشكلة المناخ". واضافت المنظمات "من دون الحد من حركة الملاحة الجوية لن نتمكن من الحد من الانبعاثات أو الضوضاء أو التلوث الناجم عن هذا القطاع في الوقت المتاح".
 
وفيما حركة الطيران العالمية بصدد العودة إلى مستواها ما قبل كوفيد، تسعى الشركات إلى تجديد اسطولها من خلال طائرات أكثر مردودية تستهلك كميات أقل من الوقود وتُصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون لتلبية شرط تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
 
ويبقى السؤال حول عدد الطلبيات التي ستتلقاها كل من إيرباص وبوينغ.
 
ويقول غيوم فوري "سيترقب الجميع الطلبيات الكبيرة"، لكن مع غياب الأحداث الكبيرة خلال الجائحة، "فُقدت نسبيا عادة تركيز كلّ شيء خلال المعارض لذا لست متأكدا من أننا سنكون أمام الدينامية نفسها التي كانت لدينا قبل كوفيد".
 
وسيشهد المعرض طلبيات بالتأكيد، حسب ما يؤكد ستان ديل، مدير قسم الطائرات التجارية لدى بوينغ، الذي قال للصحافيين الأحد إنّ "هدفنا الرئيسي يبقى الاستمرار في العمل مع القطاع للتعافي من كوفيد".
 
وفيما يتعلق بطلبية شركة إنديغو الهندية لشراء 500 طائرة إيرباص إيه-320. قال الرئيس التنفيذي للشركة بييتر إلبيرز، إنّ هذه الطلبية البالغة قيمتها 55 مليار دولار بحسب لائحة الأسعار الرسمية، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الطيران المدني وخطوة "تاريخية" للشركتين.
 
ومن المتوقّع تسليم الطائرات بين 2030 و2035.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   