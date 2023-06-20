living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كبار مسؤولي المركزي الأوروبي: المزيد من رفع الفائدة أمر مرجح

20
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال اثنان من كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع في منطقة اليورو.
 
وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، "نحن بحاجة إلى أن نبقى معتمدين بشكل كبير على البيانات، وأن نحرص على القيام بالكثير بدلا من القليل جدا".
 
وأضافت، "وبالتالي نحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى نرى أدلة مقنعة" على عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المائة.
 
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق خلال العام الماضي، في محاولة لتهدئة التضخم بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
 
ورفع البنك تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الأسبوع الماضي، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 3.50 بالمائة.
 
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الخميس، إن رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل في يوليو أمر "مرجح للغاية" ما لم يكن هناك "تغيير جوهري" في التوقعات الاقتصادية.
 
وكرر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، هذه الكلمات الاثنين، قائلا "يبدو أن زيادة أخرى في يوليو ستكون مناسبة".
 
لكنه قال إن التحركات القادمة للبنك المركزي الأوروبي ستعتمد على البيانات الواردة، ومن السابق لأوانه التكهن بما قد يقرره صناع السياسة في اجتماعهم في سبتمبر، وقال " بالنسبة لي، سبتمبر بعيد جدا".
 
وأضاف" سبتمبر سيكون على بعد أشهر من جميع البيانات التي سنجمعها".
 
وتباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1 في المئة في مايو على أساس سنوي، بانخفاض من ذروة بلغت 10.6 في المئة في أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض تكاليف الطاقة.
 
واستنادا إلى أحدث توقعاته، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل التضخم إلى 5.4 في المائة خلال عام 2023 بأكمله، قبل أن يتراجع إلى 2.2 في المائة في عام 2025.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   