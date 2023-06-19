living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسواق المنطقة باللون الأخضر في أولى جلسات الأسبوع

19
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفع مؤشر الأسهم السعودي في التداولات بأول جلسات الأسبوع، الأحد، على الرغم من تراجع تفاؤل المستثمرين، بعد تصريحات اثنين من مسؤولي مجلس الفيدرالي الأميركي إزاء قرب التخلي عن قرارات رفع أسعار الفائدة.
 
وقال عضو مجلس محافظي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر في مؤتمر اقتصادي إن التضخم الأساسي "لن ينخفض مثلما اعتقدت"، مضيفا أن الأمر الذي قد يتطلب مزيدا من التشديد النقدي.
 
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتبع أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية.
 
تحركات الأسهم
 
صعد مؤشر السوق السعودي بشكل طفيف وبنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن بددت خسائر قطاعي الطاقة والمال مكاسب معظم القطاعات الأخرى.
 
وصعد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.5 بالمئة بينما قفز سهم المواساة للخدمات الطبية 6.1 بالمئة.
 
وفي المقابل، هبط سهم بنك الرياض بنسبة 2.1 بالمئة ومصرف الراجحي 0.7 بالمئة.
 
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.8 بالمئة في ظل مكاسب معظم القطاعات.
 
وعززت مكاسب المؤشر قفزة خمسة بالمئة حققها سهم شركة الشرقية - إيسترن كومباني وصعود سهم السويدي إليكتريك 4.5 بالمئة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   