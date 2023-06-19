أسواق المنطقة باللون الأخضر في أولى جلسات الأسبوع

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودي في التداولات بأول جلسات الأسبوع، الأحد، على الرغم من تراجع تفاؤل المستثمرين، بعد تصريحات اثنين من مسؤولي مجلس الفيدرالي الأميركي إزاء قرب التخلي عن قرارات رفع أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس محافظي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر في مؤتمر اقتصادي إن التضخم الأساسي "لن ينخفض مثلما اعتقدت"، مضيفا أن الأمر الذي قد يتطلب مزيدا من التشديد النقدي.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتبع أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية.

تحركات الأسهم

صعد مؤشر السوق السعودي بشكل طفيف وبنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن بددت خسائر قطاعي الطاقة والمال مكاسب معظم القطاعات الأخرى.

وصعد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.5 بالمئة بينما قفز سهم المواساة للخدمات الطبية 6.1 بالمئة.

وفي المقابل، هبط سهم بنك الرياض بنسبة 2.1 بالمئة ومصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.8 بالمئة في ظل مكاسب معظم القطاعات.

وعززت مكاسب المؤشر قفزة خمسة بالمئة حققها سهم شركة الشرقية - إيسترن كومباني وصعود سهم السويدي إليكتريك 4.5 بالمئة.