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الجزائر تخصص ملياري دولار لترشيد استهلاك الطاقة 10% حتى 2030

19
JUNE
2023
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أعلنت الجزائر تخصيص مبلغ 260 مليار دينار جزائري (1.92 مليار دولار) لتنفيذ برنامج لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة حتى عام 2030، حسبما صرح به المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة و ترشيده مروان شعبان، الأحد.
 
وقال شعبان على هامش اليوم الأول من الملتقى الوطني حول اقتصاد الطاقة، إن الجزائر رصدت "مبالغ مالية كبيرة" لتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ضمن استراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة والإنتقال الطاقوي.
 
وأضاف أن البرنامج يمتد على عدة مراحل، منها مرحلة ستخصص فيها الدولة مبلغ 260 مليار دينار لتنفيذ الخطة المرحلية التي تمتد من 2023 الى 2030 والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة.
 
 
ويشمل البرنامج المعد لهذا الغرض عدة أنشطة ومشاريع تمس قطاع السكن، باعتباره القطاع الأكثر استهلاك للطاقة بنسبة 46 بالمئة، ثم قطاعي النقل والصناعة، ومنها المساهمة المالية في تعويض التجهيزات المستهلكة للطاقة وعلى رأسها أجهزة التبريد والتدفئة للمواطنين، ومشاريع أخرى مثل تغيير طاقة المركبات من البنزين إلى غاز البترول المميع وغيرها.
 
وأشار إلى أن الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها بما فيها الأنشطة التحسيسية والتوعية لصالح المواطنين وكبار المستهلكين بدأت تأتي بنتائج ملحوظة.
 
 
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