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النفط يتخلى عن مكاسبه وسط شكوك تجاه اقتصاد الصين

19
JUNE
2023
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انخفضت أسعار النفط العالمية، الاثنين، لتتراجع عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، حيث طغت الشكوك تجاه اقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك+ وعلى تقليص عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.
 
تراجع خام برنت 68 سنتا ليتم تداوله عند 75.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا إلى 71.19 دولار.
 
وفي الأسبوع الماضي زاد برنت 2.4 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس 2.3 بالمئة.
 
وخفّض عدد من البنوك الكبرى التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023، بعد أن أظهرت بيانات شهر مايو والتي نشرت الأسبوع الماضي أن التعافي بعد جائحة كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه عثرات.
 
وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الصين ستطرح المزيد من الدعم التحفيزي لاقتصادها المتباطئ هذ العام، لكن المخاوف بشان الديون وهروب رؤوس الأموال ستبقي على التدابير التي تهدف إلى دعم الطلب الضعيف في القطاعين الاستهلاكي والخاص.
 
ومع ذلك ارتفع معدل استهلاك المصافي في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مما ساعد على تعزيز مكاسب الأسبوع الماضي. وقلصت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2020.
 
وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بمقدار 8 ليصل إلى 687 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
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