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جني الأرباح يهبط بالأسهم اليابانية بعد سلسلة مكاسب كبيرة

15
JUNE
2023
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تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه وتراجع الخميس مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب كبيرة سجلها المؤشر على مدى أربع جلسات.
 
وانخفض المؤشر نيكي 0.05 بالمئة إلى 33485.49 نقطة عند الإغلاق، رغم أنه ارتفع معظم فترات اليوم وصعد 0.8 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في 33 عاما قبل أن يعكس مساره ويبدد مكاسب حققها على مدى أربعة أيام زاد خلالها ستة بالمئة.
 
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2293.97 نقطة خلال اليوم.
 
وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "قوة البيع فاقت القوة الشرائية بعد ارتفاع نيكي بشدة في الأربعة أيام الماضية".
 
وأضاف "لم يتفاعل المستثمرون مع انخفاض الين اليوم".
 
وهبط الين، الخميس، إلى أدنى مستوى له هذا العام مع ارتفاع الدولار بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
 
وارتفع سهم تويوتا موتور 0.45 بالمئة لكنه قلص معظم مكاسبه المبكرة. وانخفض سهم هوندا موتور 0.55 بالمئة.
 
وتراجعت شركات صناعة الأدوية، إذ انخفض سهم إيساي 5.91 بالمئة مما جعله الأسوأ أداء على مؤشر نيكي، بينما خسر سهم دايتشي سانكيو 3.98 بالمئة.
 
وانخفض قطاع الأدوية 1.8 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
 
وتوقع بعض المحللين أن يرتفع المؤشر نيكي أكثر بعد فترة توقف مدعوما بالطلب من الأجانب.
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