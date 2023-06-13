تراجع التضخم الأميركي يمهد الطريق لثبات الفائدة

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تراجع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفق ما ذكرت وزارة العمل، الثلاثاء، في مؤشر مشجّع بالنسبة لصانعي السياسات الساعين للحد من ارتفاع الأسعار.

وارتفع «مؤشر أسعار المستهلك» الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم بنسبة 4.0 في المائة عن العام السابق، بما يتوافق مع توقعات المحللين، بينما انخفض عن نسبة الزيادة المسجلة في أبريل (نيسان) الماضي البالغة 4.9 في المائة.

وتأتي البيانات في وقت بدأ فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا، الثلاثاء، يتواصل ليومين، لمناقشة السياسات النقدية... فيما يتوقع أن تؤثر الأرقام على قرارهم بشأن معدلات الفائدة في ختام الاجتماع.

وبينما رفع المصرف المركزي الأميركي معدلات الفائدة عشر مرّات متتالية منذ مطلع العام الماضي، فإنه يتوقع أن يتوقف عن ذلك هذا الأسبوع... لكن المحللين حذروا من أن صانعي سياسات الاحتياطي الفيدرالي يبحثون عن اتّجاه قابل للاستدامة أكثر قبل التوقف عن رفع المعدلات.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري بنسبة طفيفة تبلغ 0.1 في المائة في مايو، مقارنة بـ0.4 في المائة في أبريل. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتذبذبة، ارتفع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.3 في المائة في الأشهر الـ12 الأخيرة، بعدما ارتفع 5.5 في المائة في أبريل.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري، و4.1 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.4 في المائة في مايو، مسجلا معدل زيادته نفسه للشهر الثالث على التوالي.

وفي وول ستريت، سجل المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك أعلى مستوى لهما في عام، يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف في مايو، ما عزز الآمال في أن يحجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع جديد لأسعار الفائدة في نهاية اجتماعه بشأن السياسة النقدية، الأربعاء.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 44.75 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 34111.08 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 13.68 نقطة أو 0.32 في المائة عند 4352.61 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 104.60 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 13566.53 نقطة.