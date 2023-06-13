الصين تخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي

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خفض البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، فائدة للإقراض قصير الأجل لأول مرة في عشرة أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتعثر من الجائحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يعني هذا إمكانية اتخاذ إجراءات تحفيزية عاجلة لدعم النمو.

وخفض بنك الشعب الصيني فائدته لإعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عشر نقاط أساس إلى 1.90 بالمئة من 2.00 بالمئة الثلاثاء، وضخ ملياري يوان (279.97 مليون دولار) من خلال أداة السندات قصيرة الأجل.

ووصل اليوان لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 7.1680 للدولار بعد قرار الفائدة.

ولا تزال الصين تخالف البنوك المركزية العالمية إذ أنها تتبع سياسات نقدية تيسيرية لدعم النمو بينما يرفع أقرانها الرئيسيون أسعار الفائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلكين.

وقال متعاملون ومحللون إن خفض الفائدة الثلاثاء يشير إلى أن صانعي السياسة يشعرون بقلق متزايد إزاء قوة تعافي الصين.