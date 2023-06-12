النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

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تراجعت أسعار النفط، الاثنين، قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يحاول المستثمرون معرفة ميول المركزي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بنمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية على السوق.

وبحلول الساعة 0058 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.50 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.93 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في يوليو.

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي المركزي الأميركي الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية الأربعاء المقبل. ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، ورفع توقعاته للإمداد من البلدين وفنزويلا في 2024 بمقدار 800 ألف برميل يوميا.