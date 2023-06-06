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أسعار النفط تتراجع متجاوزة قرارات تحالف "أوبك+"

6
JUNE
2023
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تراجعت أسعار النفط الثلاثاء لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.
 
وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 27 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 76.44 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.33 بالمئة ليسجل 71.82 دولار للبرميل.
 
وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار الاثنين بينما زاد الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو.
 
ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.
 
ويضخ تحالف أوبك+ حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي.
 
لكن الكثير من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد ربما لا يكون لها تأثير حقيقي إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنجولا لتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.
 
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