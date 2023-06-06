ارتفاع مفاجئ لصادرات ألمانيا في أبريل مدعومة بالطلب الصيني

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ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل الماضي، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين، إن الصادرات الألمانية زادت 1.2 بالمئة عن الشهر السابق، فيما كان استطلاع لوكالة رويترز توقع تراجعا على أساس شهري 2.5 بالمئة.

وأضاف المكتب أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1 بالمئة.

وانخفضت الواردات 1.7 بالمئة مقارنة مع مارس، مقابل توقعات المحللين لتراجع 1.0 بالمئة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 18.4 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أبريل، ارتفاعا من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.