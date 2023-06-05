إيرباص تقترب من طلبية تاريخية لـ إنديجو الهندية

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تقترب شركة إيرباص من صفقة تاريخية محتملة لبيع 500 طائرة ضيقة البدن من طراز إيه320 إلى أكبر شركة طيران في الهند (إنديجو)، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في قطاع الطيران.

وأضافت المصادر على هامش اجتماع لقطاع الطيران في إسطنبول أن إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات برزت كمرشح أول لطلبية تفوق أكبر طلبية شراء تقدمت بها شركة طيران الهند وبلغت 470 طائرة في فبراير.

وقد تصل قيمة مثل هذه الصفقة لنحو 50 مليار دولار وفقا لأحدث قائمة أسعار لإيرباص، لكن محللين بالقطاع يقولون إن قيمتها قد تكون أقل من النصف بالنظر للخصومات التي يتم تقديمها في حالات الطلبيات الكبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن شركتي إيرباص وبوينغ تتنافسان في محادثات منفصلة للفوز بصفقة لبيع 25 من الطائرات عريضة البدن لشركة إنديجو.

ورفضت إنديجو وإيرباص التعليق على طلب رويترز.

يذكر أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص"، سجلت أرباحا صافية قياسية العام الماضي، بلغت 4.2 مليار يورو، بزيادة واحد بالمئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من الصعوبات في زيادة إنتاج الطائرات بسبب مشاكل في شبكة مورديها.

وقالت "إيرباص" إنها سلمت 661 طائرة في 2022، من أصل 720 طائرة كانت ضمن خططها. وهي تنوي تسليم 720 طائرة لعملائها في 2023.