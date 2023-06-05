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الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

5
JUNE
2023
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هبطت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولى‭ ‬هش على تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في تركيا، بحسب رويترز.
 
جرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.
 
وكان وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك قال الأحد إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.
 
وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية.
 
وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهة الاجتماعية.
 
وأضاف "ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف".
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