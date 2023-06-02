موديز تحذر.. اقتصاد بريطانيا يتجه نحو "ركود معتدل" في 2023

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حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، من اتجاه المملكة المتحدة نحو "ركود معتدل" هذا العام، مشيرة إلى أن التضخم جاء أعلى من المتوقع، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على موارد الأسر المالية.

وأوضحت موديز أن الزيادة في معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة الذي لا يشمل الطاقة والغذاء، قد يزيد من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، وتتوقع زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا هذا العام، ليرتفع بذلك سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75 بالمئة.

وقالت موديز في تقرير لها: "نتوقع نموًا ضعيفًا للغاية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية على وجه الخصوص، بما في ذلك الركود المعتدل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا".

وكان اتحاد التجزئة البريطاني قد أعلن في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، ارتفاع معدل تضخم أسعار المتاجر في المملكة المتحدة، إذ بلغت 9 بالمئة خلال شهر مايو، لتسجل بذلك أعلى نسبة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2005، مقارنة بنسبة 8.8 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي.

وبين اتحاد التجزئة البريطاني أن معدل تضخم أسعار الغذاء تراجع بشكل طفيف ليسجل 15.4 بالمئة خلال الشهر الحالي، مقارنة بنسبة 15.7 بالمئة خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة.

وكانت صحيفة الغارديان قد أعلنت إن بريطانيا على وشك السقوط في ركود اقتصادي بسبب معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توقعات متشائمة بأن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية سوف يؤدى إلى تقويض نمو الاقتصادات العالمية الكبرى في دول مجموعة العشرين.

في غضون ذلك، يتوقع بنك إنجلترا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ثابتًا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سينمو بنسبة 0.9 بالمئة، بحلول منتصف عام 2024، و0.7 بالمئة بحلول منتصف عام 2025.

يذكر أن الاقتصاد البريطاني تمكن من النمو بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول 2023، بحسب بيانات رسمية.