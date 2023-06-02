النفط يقفز بأعلى وتيرة في أسبوعين بعد إقرار قانون سقف الدين

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ارتفعت أسعار النفط الخميس بأكبر قدر في أسبوعين قبيل اجتماع أوبك+ المقرر الأحد المقبل، في حين ساعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتعليق سقف ديون الولايات المتحدة على تعويض تأثير ارتفاع المخزونات في البلاد.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.01 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 70.10 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ الخامس من مايو.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.28 دولار للبرميل عند التسوية بعد صعودها 1.68 دولار أو 2.3 بالمئة، وهي أكبر مكاسب يومية لها منذ 17 مايو.

وتعافى كلا المؤشرين من خسائر لجلستين متتاليتين بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون في وقت متأخر من الأربعاء لتعليق سقف ديون الحكومة الأميركية وتحسين فرص تجنب التخلف عن السداد. وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ.

وتحول تركيز السوق أيضا إلى اجتماع الرابع من يونيو الذي تعقده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.