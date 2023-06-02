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تمرير "النواب" لقانون سقف الدين الأميركي ينعش أسهم اليابان

2
JUNE
2023
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أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الخميس، وسط إقبال من المستثمرين على شراء الأسهم بعد الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة، ووسط حالة من التفاؤل بعد مصادقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون سقف الدين الذي سيجنب البلاد التخلف عن السداد.
 
وكان مجلس النواب الأميركي، قد صوت على تمرير مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.
 
ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.
 
وكان مؤشر نيكي قد أنهى بجلسة أمس، سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، وسجل أكبر تراجع له منذ الخامس من أبريل وسط جني أرباح.
 
وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية "تراجعت السوق أمس، وكان ذلك بسبب التعديلات التي تجريها المحافظ الاستثمارية في نهاية الشهر. واليوم أقبل المستثمرون على شراء الأسهم عندما تراجعت الأسعار".
 
تحركات الأسعار
 
ارتفع مؤشر نيكي 0.84 بالمئة ليغلق عند 31148.01 نقطة، بعدما استهل التداولات على انخفاض، وتسارعت مكاسب المؤشر بعد الأنباء التي تحدثت عن أن مجلس النواب الأميركي أقر مشروع قانون تعليق سقف الدين.
 
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمئة إلى 2149.29 نقطة.
 
وقفز سهم مجموعة "سوفت بنك" 4.57 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.
 
وارتفع سهم "تويوتا موتور كورب" 1.81 بالمئة، بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات إنها ستستثمر 2.1 مليار دولار إضافية،في مصنعها الجديد للبطاريات في نورث كارولاينا بالولايات المتحدة، في محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
 
وإجمالا ارتفع 143 سها على المؤشر نيكي وانخفض 76 سهما، فيما ظلت ستة أسهم دون تغيير.
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