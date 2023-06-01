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رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

1
JUNE
2023
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قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، (الخميس)، إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد، قولها أمام مؤتمر سباركاسي في مدينة هانوفر الألمانية: «اليوم التضخم مرتفع للغاية، وسيظل كذلك لفترة طويلة للغاية... نحن عازمون على خفضه إلى نطاقنا المستهدف وهو 2 في المائة على المدى المتوسط بطريقة تدريجية».

وأشارت لاغارد إلى أن - من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي - «هذا هو السبب في زيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة، ونعلن بوضوح أنه ما زالت لدينا مساحة الحركة لرفع أسعار الفائدة على مستويات تقييدية» للحد من معدل التضخم.

من ناحيته، أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أولي رين أن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رين قوله، في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو، (الخميس): «وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي... من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا».

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 7 مرات متتالية منذ يوليو (تموز) الماضي بعد سنوات من الفائدة السلبية أو الصفرية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية حاليا 3.75 في المائة على الإقراض للبنوك من البنك المركزي و3.25 في المائة بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي.

الشرق الأوسط
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