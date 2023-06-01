لهذه الأسباب.. الدولار يهبط من أعلى مستوى في شهرين

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هبط الدولار من أعلى مستوى في شهرين الخميس مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر لكن تصويت مجلس النواب بالموافقة على تعليق سقف الدين قدم بعض الدعم للعملة الأميركية.

ومرر مجلس النواب الأميركي المنقسم أمس الأربعاء مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وتحول التركيز الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مع المشروع قبل أيام من موعد متوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

ولم يظهر الدولار تغيرا يذكر فور حدوث هذا التطور لكنه حقق مكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع اليورو مقابل الدولار 0.07 بالمئة إلى 1.0681 دولار بينما هبط الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.24395 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 104.28 لكنه تراجع بذلك عن أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين الذي وصل إليه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لتوقعاتهم بإعلان المركزي الأمريكي رفعا آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الين الياباني بما يقرب من 0.2 بالمئة إلى 139.59 مقابل الدولار.

وسجل اليوان الصيني 7.1184 مقابل الدولار، في أحدث تداولات في التعاملات الخارجية، مبتعدا عن أدنى مستوى في ستة أشهر سجله الجلسة السابقة، مدعوما بمسح لنشاط الشركات الخاصة الخميس، أظهر أن أنشطة المصانع الصينية تحولت على غير المتوقع للنمو في مايو بعد تراجع في أبريل.

وتلقى الدولار الأسترالي دعما بتقرير أنشطة المصانع الصينية الخميس وصعد في أحدث تداولات 0.11 بالمئة مسجلا 0.6511 دولار أميركي. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6010 دولار أميركي.