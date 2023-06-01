نمو "غير مسبوق" للقدرة العالمية للطاقة المتجددة في 2023

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توقعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، أن تزيد القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بمقدار الثلث هذا العام، إذ ستقود السياسات الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة إلى التوسع في الطاقة النظيفة.

وفي تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة، ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 غيغاوات، وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق، لتصل إلى 440 غيغاوات في 2023.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 غيغاوات، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقودان التوسع السريع لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد".

وأضاف "هذا العام، من المقرر أن يضيف العالم قدرة قياسية من مصادر الطاقة المتجددة لأنظمة الكهرباء - تعادل أكثر من إجمالي قدرة الطاقة لألمانيا وإسبانيا معا".

ويأتي تعزيز الطاقة المتجددة في صدارة الجهود الأوروبية لمعالجة أزمة الطاقة في أعقاب حرب أوكرانيا. كما ستقود التدابير الجديدة إلى زيادات كبيرة في القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة والهند خلال العامين المقبلين.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، أنه من المتوقع أن تكون الصين وحدها مسؤولة عن ما يقارب 55 بالمئة من الزيادات العالمية في قدرات الطاقة المتجددة في عامي 2023 و2024.

وستشكل الإضافات من الطاقة الكهروضوئية الشمسية ثلثي الزيادة هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في 2024. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يقود النمو الأسرع في نشر ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح.

ومن المتوقع أن تنمو الزيادة في طاقة الرياح 70 بالمئة تقريبا في 2023 على أساس سنوي بالنظر لاستكمال المشاريع التي تسببت القيود المرتبطة بجائحة كورونا في تأخيرها في الصين وبسبب مشكلات سلاسل التوريد في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولفت التقرير، إلى أن النمو في 2024 سيتوقف على ما إذا كان بإمكان الحكومات تقديم دعم أكبر للسياسات لمواجهة التحديات، من حيث إصدار التصاريح ومواصفات العطاءات الخاصة برفع القدرة.

ورغم تحسن القدرة التنافسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية منذ العام الماضي، فإن المشاركة في عطاءات الطاقة المتجددة تراجعت بمعدل قياسي بلغ 16 بالمئة في 2022.

كما أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في تحديث الشبكات لإدخال كميات أكبر من مصادر الطاقة المتجددة لأنظمة الطاقة.