إنتاج النفط الأميركي يرتفع لأعلى مستوى بأكثر من 3 سنوات

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أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، أن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع في مارس إلى 12.696 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب العالمي على الطاقة.

وأظهرت بيانات الإدارة أن ارتفاع إنتاج الخام جاء مع زيادة الإنتاج في تكساس 1.8 بالمئة إلى 5.398 مليون برميل يوميا، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وارتفع استهلاك النفط الخام منذ الجائحة وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي في إعادة هيكلة عالمية لقطاع النفط ومشتقاته.

وشهدت أسعار النفط الأربعاء مزيد من الخسائر متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.

كما يترقب المتعاملون اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا في الرابع من يونيو.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة فقد انخفض الإنتاج في ولاية نورث داكوتا 2.9 بالمئة إلى 1.095 مليون برميل يوميا في أدنى مستوى منذ يناير. وفي ولاية نيو مكسيكو ارتفع الإنتاج 1.2 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.824 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضا أن المعروض من المنتجات الأميركية من الخام والمشتقات البترولية ارتفع إلى 20.449 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

كما ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 113.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس وفقا لتقرير 914 الشهري للإنتاج الصادر عن إدارة معلومات الطاقة. وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق والذي بلغ 112.9 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير 2023.

وفي أكثر الولايات إنتاجا للغاز، ارتفع الإنتاج الشهري في مارس 1.3 بالمئة إلى 20.7 مليار قدم مكعبة في اليوم في ولاية بنسلفانيا و2.3 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 33.0 مليار قدم مكعبة في اليوم في تكساس. وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق في تكساس عند 32.4 مليار قدم مكعبة في اليوم في يناير 2023 مع مقارنة مع الرقم القياسي البالغ 21.8 مليار قدم مكعبة يوميا في ولاية بنسلفانيا في ديسمبر 2021.