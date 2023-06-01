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الذهب يصعد لكنه يتجه لانخفاض شهري بسبب قوة الدولار

1
JUNE
2023
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صعد الذهب الأربعاء مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن قوة الدولار وتوقع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأميركي يجعل المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.
 
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1966.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1818 بتوقيت غرينتش، وهبط الذهب 1.1 بالمئة حتى الآن هذا الشهر. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3 بالمئة إلى 1982.10 دولار عند التسوية.
 
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
 
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.5 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.6 بالمئة إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1366.29 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.
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