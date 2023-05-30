الاسهم الاوروبية تتراجع بفعل خسائر أسهم مجموعة نستله وشركات الطاقة

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تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا الثلاثاء بفعل خسائر أسهم مجموعة نستله وشركات الطاقة الكبرى وعدم اليقين بشأن ما إن كان الكونغرس الأمريكي سيقر اتفاق سقف الديون المبدئي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.9 بالمئة وفي سبيله لتسجيل أكبر انخفاض شهري له هذا العام رغم تسجيله هذا الشهر أعلى مستوى فيما يزيد على عام.

وسيواجه الاتفاق المبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار أول اختبار له في الكونغرس اليوم الثلاثاء 30\5\2023.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار عضو البنك المركزي الأوروبي جيديميناس سيمكوس إلى أن البنك ربما يرفع أسعار الفائدة في يونيو\حزيران ويوليو\تموز.

وحذر المركزي الأوروبي في غضون ذلك من أن البنوك الكبرى في منطقة اليورو قد تتعرض لضربة إذا قام عملاؤها الماليون، مثل الصناديق وشركات التأمين وغرف المقاصة، بسحب ودائعهم أو تعرضوا لمشكلات.

وهوى سهم نستله 3.3 بالمئة بعد أن عينت الشركة آنا مانز المديرة المالية لمجموعة بورصة لندن مديرة مالية جديدة لها.

وانخفض مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات 2.7 بالمئة كما هبطت أسهم الطاقة اثنين بالمئة في أعقاب انخفاض أسعار النفط.

وجاء سهم شركة الألعاب السويدية إمبريسر في الصدارة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قفز 11.2 بالمئة.