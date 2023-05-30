living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البنك الدولي: آفاق قدرة أفريقيا على تحمل ديونها "غير واضحة"

30
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال آندرو دابالين، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي، الاثنين، إن الآفاق الخاصة بالقدرة على تحمل الديون في أفريقيا، لا تزال "غير واضحة"، إذ يمثل النمو المنخفض والتضخم المرتفع، تحديا يلقي بثقله على استقرار كثير من اقتصادات القارة.
 
وأوضح دابالين، أن التضخم المصحوب بالركود هو أحد أكبر المخاوف.
 
ووفقا للبنك الدولي، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.1 بالمئة في 2023، في حين أن التضخم سيكون في خانة العشرات في مناطق واسعة من القارة.
 
البنك أشار إلى أن ما يفاقم المخاوف، هو أن نحو نصف دول أفريقيا جنوب الصحراء، تتعثر في سداد التزاماتها، أو معرضة لخطر التعثر بصورة كبيرة.
 
وقال دابالين، "لا نتوقع أن يرتفع العدد فوق الموجود حاليا"، لكنه حذر من أن الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا تزال تشكل خطرا على تلك التوقعات.
 
زامبيا، كانت أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها عام 2020، وتبعتها غانا أواخر العام الماضي.
 
وأشار خبير البنك الدولي، إلى أن الكثير من الدول تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، التي من شأنها أن تصب في مصلحة أهدافها طويلة الأجل، لافتا إلى أن الإصلاحات النابعة من الداخل، تكون دائما أفضل من تلك التي يفرضها ممولون دوليون.
 
 
وأوضح دابالين، أن عددا كبيرا من دول القارة، لديها مخزون فريد من الموارد المعدنية اللازمة لمستقبل منخفض الكربون.
 
وقال "تأتي الكثير من المعادن المطلوبة من دول أفريقية... لذا يمكنهم فعلا العمل ومحاولة تعظيم الإيرادات لبناء صور مختلفة من الاقتصادات الصناعية".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   