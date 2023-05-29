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الدولار يحافظ على قوته مع تزايد توقعات رفع الفائدة

29
MAY
2023
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حافظ الدولار على استقراره، الاثنين، وسط تزايد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، رغم أنباء التوصل لاتفاق حول سقف الدين التي أبعدت بعض الساعين إلى التحوط عن العملة الأميركية.
 
وسجل الدولار أعلى مستوى في 6 أشهر أمام العملة اليابانية عند 140.91 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يفقد بعض هذه المكاسب ويجري تداوله في أحدث تعاملات عند 140.39 ين. ويتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية تصل إلى نحو ثلاثة بالمئة مقابل الين.
 
وجاء التراجع الجديد للين أمام الدولار على خلفية ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مع تزايد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
 
وتوقف تداول سندات الخزانة الأميركية في آسيا الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة. كما أغلقت أسواق المملكة المتحدة الاثنين بسبب عطلة.
 
وارتفع اليورو أمام الدولار 0.02 بالمئة إلى 1.0735 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.23495 دولار.
 
وتتوقع أسواق المال الآن بنسبة 62 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو، مقابل توقع ذلك بنسبة 26 بالمئة تقريبا قبل أسبوع، وفقا لبيانات فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
 
اتفاق سقف الدين
 
هيمن التفاؤل على المعنويات في آسيا نتيجة أنباء اتفاق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025.
 
وقال بايدن أمس الأحد إن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.
 
وانتشلت موجة التفاؤل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر بعيدا عن أدنى مستوياتهما في ستة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي.
 
وصعد الدولار الأسترالي 0.41 بالمئة إلى 0.6545 دولار بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة إلى 0.60645 دولار.
 
وهبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.15 بالمئة إلى 104.11 نقطة، ومع ذلك ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 104.42 نقطة.
 
ومن ناحية أخرى استمر الضغط على الليرة التركية لتبقى عند 20.04 ليرة للدولار، بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي عند 20.06 ليرة للدولار الجمعة.
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