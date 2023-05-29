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بريطانيا.. سوناك يسعى لوضع حد أقصى لأسعار الأغذية الأساسية

29
MAY
2023
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يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتوصل إلى اتفاق مع محلات السوبر ماركت من أجل فرض حدود قصوى على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب في خطوة تهدف إلى كبح التضخم.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تليغراف" فإن المقترح الذي تعده حكومة سوناك لا يزال قيد الإعداد، وأن مشاركة تجار التجزئة ستكون طوعية.
 
وتواجه الأسر البريطانية ضغوطا معيشية حادة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما دفع سوناك لجعل خفض أسعار المستهلكين محور سياسة حكومته وتعهد بخض التضخم إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام.
 
وتراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 8.7 بالمئة في أبريل الماضي، انخفضت من 10.1 بالمئة في مارس، في أسرع وتيرة هبوط للتضخم منذ نحو 30 عاما، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها إلى خانة الآحاد منذ أغسطس الماضي.
 
وعزا مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الانخفاض في التضخم إلى تكاليف الغاز والكهرباء التي ظلت مستقرة في أبريل مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي.
 
وكانت تكاليف الطاقة هي المصدر الرئيسي لأزمة تكلفة المعيشة منذ الأزمة الأوكرانية، مما انعكس ليس فقط على فواتير الطاقة المنزلية ولكن أيضًا على أسعار التصنيع والنقل.
 
وإذا نجح سوناك في التوصل إلى اتفاق لوضع حد أقصى على أسعار المواد الغذائية الرئيسية، فسيكون ذلك أكبر محاولة لإدارة أسعار السوبر ماركت منذ الضوابط التي وضعها رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث في السبعينات.
 
ويذكر هذا المقترح أيضا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في فرنسا مؤخرا، حيث وافق تجار التجزئة على ضوابط للحد من زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية الأساسية.
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