الاتفاق المبدئي لسقف الدين الأميركي يقود النفط للارتفاع

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ارتفعت أسعار النفط، في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بعد أن توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط.

وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. وعبر كلاهما عن ثقته أمس الأحد في أن الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ سيدعمون الاتفاق.

قالت المحللة في CMC Markets، تينا تنغ، إن صفقة الديون الأميركية المبدئية قدمت انتعاشًا في الأصول الخطرة، بما في ذلك النفط الخام، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي الوعر في الصين يلقي بثقله على أسواق النفط.

لكن الأسواق قد تتنفس الصعداء لفترة وجيزة فحسب لأن بمجرد الموافقة على الاتفاق من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية سندات تتسبب في تقليص السيولة أكثر وزيادة تكلفة التمويل للشركات التي تعاني بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

من جانبه، يرى توني سيكامور المحلل في IG، أن استدامة ارتفاع أسعار النفط أمر مشكوك فيه حيث توجد فرصة أكبر لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يونيو بعد أن ارتفع مقياس التضخم المفضل لديهم أكثر من المتوقع لشهر أبريل.

وأضاف أن "أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة هي رياح معاكسة للطلب على النفط الخام".

ويلتزم بعض المستثمرين بالحذر في ظل مؤشرات على أن مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومنهم روسيا، قد تدرس تطبيق تخفيضات إضافية للإنتاج في اجتماعها الذي يعقد في الرابع من يونيو.

كما يترقب المستثمرون بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الصين هذا الأسبوع، وكذلك بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، الجمعة، بحثا عن مؤشرات على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

يذكر أن نمو إنتاج النفط في أميركا، أكبر منتج في العالم، قد يتباطأ، مع قيام شركات الطاقة الأميركية بخفض منصات الحفر للأسبوع الرابع، فقد أعلنت شركة خدمات الطاقة، بيكر هيوز، في تقريرها الأسبوعي الأخير، الجمعة، أن عدد الحفارات النفطية العاملة انخفض بمقدار خمسة حفارات إلى 570 منصة الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى لها منذ مايو 2022.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0331 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 77.56 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 68 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 73.34 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

في الأسبوع الماضي، ارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 1 بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي.